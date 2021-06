Gossip: le notizie del 6 giugno 2021

Tutte le principali notizie di oggi di gossip di domenica 6 giugno 2021

Carlotta Dell’Isola, ospite di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha svelato che il matrimonio con Nello Sorrentino è rimandato a data da destinarsi:

Ho fatto una guerra per far risistemare tutta quella che era la nostra situazione sentimentale e siamo andati a Temptation. Sono andata via da Temptation con una promessa di proposta. Partecipo al Gf Vip 5 e ricevo questa proposta. Esco dal Grande Fratello e vedo che siamo in zona rossa. Il matrimonio è rimandato a fine pandemia, spero per maggio del prossimo anno!