Continuano purtroppo a non esserci buone notizie intorno alle condizioni di salute di Michele Merlo. Il cantante dell’edizione numero 17 di Amici da qualche giorno lotta tra la vita e la morte a causa di un’emorragia cerebrale derivante da una forma di leucemia fulminante.

Il ragazzo ha cominciato a sentirsi male a casa della sua fidanzata. Ma stavolta in un’intervista concessa a Repubblica Bologna è il padre a puntare il dito contro la scarsa professionalità di alcuni dottori:

“I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora. Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Michele Merlo: chi è il cantante di Amici

Michele Merlo aveva partecipato al talent show con la conduzione di Maria De Filippi su Canale 5 non raggiungendo per un soffio la finale. Il ragazzo gareggiava tra le fila della Squadra Bianca, con a capo Morgan, il quale tuttavia lasciò tra le polemiche il programma sull’ammiraglia del Biscione e cedette il posto ad Emma Marrone. Proprio la cantante salentina nelle ultime ore ha incoraggiato il suo ex allievo con un messaggio su Twitter. Anche altri personaggi dell’universo defilippiano come Beatrice Valli, Kledi Kadiu, Riki, Giulia Penna, ma anche Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede (“Forza, anima libera“) hanno mandato messaggi di pronta guarigione a Merlo.

Subito dopo la fine del programma, Merlo, noto con lo pseudonimo di Mike Bird, aveva avuto un discreto successo nel Regno Unito. Nel gennaio 2020 era uscito il suo nuovo disco Cuori stupidi.

Foto: account Instagram Michele Merlo