Rosalinda Cannavò su Instagram: “State lontani da chi vi snatura”

Nella serata di ieri l’attrice Rosalinda Cannavò ha condiviso su Instagram una Storia, postando una foto del suo volto che risalirebbe a un periodo non facile della sua vita.

Ecco cosa ha scritto:

“Pensate che non ho mai avuto in alta definizione questa foto. La considero, però, tra le mie foto migliori, non perché mi trovo bella, semplicemente perché ci leggo molto in quegli occhi di allora, tanto da essere per me ispirazione oggi. Questo scatto infatti racchiude un periodo della mia vita molto complesso da spiegare, ma che solo un osservatore attento e sensibile può captare. Sicuramente è una foto che mi ricorda come “non voglio più essere”, come non DEVO. Mi ricorda che accettarsi per ciò che si è, risulta la SCELTA PIÙ GIUSTA DA FARE, anche se si hanno accanto persone che ti vogliono cambiare o omologare ad un prototipo prestabilito che ti richiede di essere BELLA, PERFETTA, MAGRA, STRONZA E IMPOSSIBILE. State lontani da chi vi snatura, NON VI VUOLE BENE“.