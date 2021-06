Gossip: le notizie del 7 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 7 giugno 2021

Cecilia Rodriguez, rispondendo alle domande dei propri followers, ha rivelato la prima cosa che farà una volta che potrà riabbracciare il fidanzato Ignazio Moser, lontano dalle telecamere, dopo la finale de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, in onda stasera:

Quando uscirà di sicuro vorrà mangiare il ragù di sua mamma. Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena, così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui. Poi lo riporto a sua mamma, giuro!

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: pace vicina?

Andrea Zelletta, ospite di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha confermato che ha tentato un riavvicinamento con Pierpaolo Pretelli dopo le incomprensioni degli ultimi mesi:

La situazione è rimasta invariata dall’ultima volta, anche se ti dico che ci siamo sentiti. Manca soltanto che ci dobbiamo rivedere. Le cose bisogna risolverle senza creare polemiche. Chiariremo sicuramente al di fuori di questo polverone che si è venuto a creare.

Belen Rodriguez ha chiamato l’ex di Antonino Spinalbese? Il gossip

Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, in un’intervista per il settimanale Di Più, ha svelato un retroscena inedito: