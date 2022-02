Ineke, mamma di Michelle Hunziker, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul terribile dramma vissuto da sua figlia.

La madre di Michelle Hunziker, Ineke, è stata ospite a Michelle Impossible dove – intervistata da Silvia Toffanin – ha raccontato per la prima volta alcuni retroscena del terribile periodo in cui sua figlia è stata plagiata da una setta:

“È stato terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi dice: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più’. Ha agganciato il telefono”, ha dichiarato la madre di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: la madre e la setta

Oggi mamma Ineke e Michelle Hunziker hanno un rapporto splendido ma c’è stato un lungo periodo in cui la showgirl, plagiata da una setta, avrebbe smesso di sentire sua madre e avrebbe cercato di tagliare i ponti con tutti coloro che fino a quel momento le erano stati vicini.

“Mi arriva una telefonata: Mamma sono la Mich…..Posso venire da te a fare colazione? È stato bellissimo”, ha confessato la donna ricordando il giorno in cui sua figlia è tornata da lei. Oggi le due sono più unite che mai e la stessa Ineke ha confessato: “Sono come mia figlia: in tutte le cose brutte vedo sempre una luce. Ho ritrovato mia figlia più forte di prima, l’amore tra di noi”.

