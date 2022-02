In tanti hanno notato l’assenza di Alex Belli nell’ultima puntata del GF Vip e lui stesso ha svelato perché ha deciso di non esserci.

In tanti si sarebbero aspettati di vedere Alex Belli nello studio del GF Vip dopo la sua breve permanenza all’interno del programma e invece è stato lui stesso a svelare via social i motivi per cui ha deciso di non esserci: Belli sarebbe infatti a Sharm El Sheik in compagnia dell’amico make up artist Alessandro Filippi. Sui social lui stesso ha postato un video – poi mostrato a Delia durante la puntata – in cui lo si sente affermare: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te amore mio.”

Alex Belli assente al GF Vip: i motivi

Alex Belli non si è presentato all’ultima diretta del GF Vip per via di alcuni impegni di lavoro che lo avrebbero costretto a lasciare l’Italia. A quanto pare anche la sua permanenza all’interno della casa non è servita a granché: nonostante lui si dica pronto a riconquistare Delia Duran, la modella non sembra convinta di provare per lui gli stessi sentimenti di un tempo. In particolare Delia nutrirebbe dei dubbi per via di ciò che sarebbe accaduto tra Belli e Soleil Sorge all’interno del reality show e in tanti si chiedono se la questione tra i due avrà nuovi sviluppi.

