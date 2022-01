Michelle Hunziker e l’addio a Trussardi, l’indiscrezione: “Ha riallacciato i rapporti col suo ex”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro unione dopo 10 anni insieme e, secondo indiscrezioni, la showgirl avrebbe riallacciato i rapporti con un suo celebre ex.

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi e l’ex

Nonostante Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi abbiano chiesto il rispetto della loro privacy dopo aver pubblicamente annunciato la loro separazione, sui social i due sono già stati travolti da un’ondata di gossip. Secondo un rumor in circolazione – riportato da Dagospia – la showgirl avrebbe infatti riallacciato i rapporti col suo celebre ex marito, Eros Ramazzotti. I due condividono la figlia Aurora e, proprio di recente, si erano mostrati insieme dopo un pranzo trascorso in compagnia della figlia. L’indiscrezione al momento non è stato smentita né confermata e sono in tanti a chiedersi se emergeranno novità a riguardo. Qualche anno fa la stessa Hunziker aveva svelato che sarebbe stata la setta a cui aveva preso parte a spingerla a lasciare il padre della sua primogenita.

Michelle Hunziker: la setta

La showgirl svizzera non ha fatto segreto di esser stata per anni manipolata da una setta e, a proposito della sua relazione con Eros Ramazzoti, ha confessato a Verissimo: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.