Carmen Russo, il segreto di Enzo Paolo Turchi: “Sarei uscita dal GF Vip”

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Carmen Russo ha svelato che suo marito, Enzo Paolo Turchi, le avrebbe tenuto nascosto un segreto che, altrimenti, l’avrebbe spinta a lasciare il programma.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il GF Vip

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno potuto finalmente riabbracciarsi dopo che la showgirl ha lasciato la casa del GF Vip. La stessa Carmen Russo ha svelato che suo marito le avrebbe confessato di essere risultato positivo al Coronavirus nelle settimane in cui lei ancora si trovava nella casa di Cinecittà. Enzo Paolo Turchi non glielo avrebbe detto prima per paura che lei si ritirasse dal reality show per questo motivo:

“Ha avuto il Covid e adesso l’ho saputo. Se l’è cavata da solo ed è stato molto bravo. Mi ha svelato tutto e io sono rimasta esterrefatta. In ogni caso gli faccio un grande ringraziamento, sono onorata di avere un marito che non molla. Lui mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. Ha gestito bene tutto, lui è stato un po’ male, ma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Ha superato tutto anche perché non ha avuto una forma troppo grave”, ha dichiarato la showgirl a Chi.

Enzo Paolo Turchi: il Covid

Enzo Paolo Turchi ha seguito assiduamente il percorso di sua moglie Carmen al GF Vip e si è preso cura della loro figlia, Maria, nonostante avesse il Covid. Il celebre coreografo ha dichiarato a Casa Chi: “Non sono stato benissimo ultimamente. Ho passato un brutto momento, voglio dire che ho avuto il Covid e so cosa si provi. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso da solo il giorno di natale e ne sono uscito il giorno della befana”.