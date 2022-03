Sonia Bruganelli ha recentemente annunciato che non sarà presente al GF Vip 7 in veste di opinionista. La sua collega, Adriana Volpe, ha commentato la notizia affermando Casa Chi:

“Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono nemiche-amiche e, per loro stessa ammissione, dopo alcuni attriti al GF Vip 6 sarebbero riuscite a trovare un equilibrio. La Volpe ha però confessato che, secondo lei, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe bisogno di sentirsi “corteggiata” e per questo avrebbe annunciato il suo addio al programma di Signorini.

La Bruganelli dal suo canto ha recentemente svelato di avere in serbo nuovi progetti lavorativi. Quale sarà la verità? La conduttrice accetterà il ruolo di opinionista per la prossima edizione del programma?

