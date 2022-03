Soleil Sorge ha inavvertitamente colpito Lulù Selassié, che al GF Vip è stata travolta letteralmente dal panico.

Lulù Selassié ha affermato che non sarà presente nella prossima diretta del GF Vip per via del colpo alla bocca che gli sarebbe stato inferto – involontariamente – da Soleil Sorge. Le due stavano ballando con le altre concorrenti a bordo piscina, quando l’influencer ha dato per sbaglio una gomitata in pieno volto alla principessa etiope. Lulù è corsa in bagno, dove avrebbe constatato di avere la bocca gonfia a causa della gomitata.

“Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica, no guarda, non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”, ha detto Lulù alla sorella Jessica mentre cercava di porre rimedio al danno.

Soleil Sorge

Lulù Selassié: la gomitata di Soleil

Attimi di puro panico al GF Vip: le concorrenti sono corse a prendere il ghiaccio per soccorrere Lulù Selassié, che è stata inavvertitamente colpita da Soleil Sorge mentre stavano ballando a bordo piscina. Lulù deve essersi particolarmente preoccupata per le condizioni della sua bocca, e ha addirittura affermato che – a causa del danno – non sarebbe stata presente nella prossima diretta del reality show. Al momento sembra che la principessa non abbia riportato danni gravi e in tanti si chiedono se tornerà in piena forma per la prossima diretta del programma.

