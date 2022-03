La vicinanza tra Delia Duran e Antonio Medugno nella casa del Grande Fratello Vip ha mandato su tutte le furie Alex Belli.

Direttamente dall’Egitto Alex Belli si è scagliato contro Antonio Medugno che, nelle ultime ore, sembra essersi pericolosamente avvicinato a Delia Duran nella casa del GF Vip. “Certe battute a doppio senso e sguardo da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare”, ha scritto l’attore via social contro Medugno, e ancora: “Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Alex Belli

Alex Belli contro Antonio Medugno

Volano scintille tra Alex Belli e Antonio Medugno. Il celebre attore ha attaccato il concorrente del GF Vip che, nelle ultime ore, ha mostrato di avere una certa complicità con sua moglie, Delia Duran.

“Sono felice che tu sia qui, la tua presenza mi piace”, ha dichiarato Medugno alla modella, mandando Belli su tutte le furie. Tra i due accadrà qualcosa nella casa del GF Vip? Belli sembrava essere finalmente riuscito a riconquistare almeno in parte la fiducia della Duran, ma a quanto pare Medugno potrebbe dare del filo da torcere all’attore (che, nel frattempo, ha scatenato un putiferio per la vicinanza instaurata con Soleil Sorge durante la sua partecipazione al programma). Come andranno a finire le cose tra i due?

