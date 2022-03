Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha espresso le sue lodi verso l’ex vincitore Tommaso Zorzi, che invece l’ha stroncata pubblicamente.

Soleil Sorge ha grossa ammirazione verso Tommaso Zorzi, e al Grande Fratello Vip ha detto agli altri concorrenti: “Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha“. A quanto pare l’ex vincitore del reality show non sarebbe dello stesso avviso sul suo conto.

Tommaso Zorzi

Soleil Sorge: la stoccata di Tommaso Zorzi

Mentre Soleil Sorge ha intessuto le sue lodi nei confronti di Tommaso Zorzi, qualche mese fa l’influencer in una diretta via social aveva dichiarato nei suoi confronti:

“Soleil? Dove sono io adesso c’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c… tutti quelli che ti permettono di essere lì, lo trovo davvero becero. Voglio vedere fino a che punto arrivano”. Soleil Sorge verrà messa al corrente dell’opinione di Zorzi nei suoi confronti? E, soprattutto, replicherà?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG