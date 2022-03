Manila Nazzaro è stata protagonista di pesanti critiche da parte di Kabir Bedi, ex concorrente del GF Vip.

Non corre buon sangue tra Manila Nazzaro e Kabid Bedi e, dopo la lite avuta al GF Vip, l’attore è tornato a tuonare contro l’ex Miss. Alle pagine di Chi ha infatti dichiarato:

“Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.

Manila Nazzaro

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro

Kabid Bedi è tornato a tuonare contro Manila Nazzaro, con cui ha avuto un duro scontro al Grande Fratello Vip. La showgirl a suo tempo ha replicato contro di lui affermando:

“Kabir è fatto di carne e ossa come noi, ma quando parla lui sembra di essere di fronte al Sacro Graal. Lui ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”. I due avranno modo di chiarirsi in futuro?

