Un’altra edizione di MasterChef si è conclusa e, tra i quattro finalisti rimasti in gara, l’ha spuntata un solo vincitore.

Tra l’entusiasmo e la commozione generale, è stata Tracy Eboigbodin a conquistare la vittoria dell’11esima edizione di MasterChef Italia. Insieme a lei sono giunti sul podio della finale anche Carmine Gorrasi e Christian Passeri, mentre Lia è stata eliminata a un passo dalla vittoria.

Giorgio Locatelli Antonino Cannavacciuolo Bruno Barbieri

MasterChef11: il vincitore

Senza trattenere le sue lacrime di gioia, Tracy ha conquistato la vittoria di MasterChef 11, realizzando così il suo più grande sogno. Sul podio sono giunti insieme a lei Carmine Gorrasi e Christian Passeri. La quarta classificata è stata invece Lia Valetti, eliminata al termine del primo episodio in cui sono stati ospiti due chef stellati: Enrico Crippa (del ristorante “Piazza Duomo” di Alba) e Andreas Caminada (dello “Schloss Schauenstein”, in Svizzera).

Grazie alla vittoria, Tracy si è aggiudicata il montepremi di 100.000 euro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette e l’accesso al corso di formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Sui social in tanti tra i suoi fan hanno esultato per il suo importante traguardo e i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli non hanno mancato di tessere le sue lodi.

