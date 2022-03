Alfonso Signorini è tornato a menzionare il presunto fidanzato di Soleil Sorge, la cui identità resta top secret.

Nei mesi scorsi si è spesso vociferato di un presunto legame tra Soleil Sorge e un imprenditore il cui nome sarebbe Carlo Domingo. L’uomo avrebbe scelto di proteggere la sua privacy, e per questo non si sarebbe esposto durante la partecipazione dell’influencer al GF Vip. Durante una diretta del programma il conduttore Alfonso Signorini, a proposito del fidanzato di Soleil, ha però affermato:

“Viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale e non vogliono mescolare le due cose“, e ancora: “Questa persona continua a esserci per te, anche da fuori”.

Soleil Sorge

Alfonso Signorini: il fidanzato di Soleil Sorge

Alfonso Signorini ha praticamente confermato che Soleil Sorge avrebbe un fidanzato pronto ad attendere il suo ritorno dopo la fine del GF Vip. Alcuni mesi fa era stata proprio la rivista del conduttore a svelare:

“Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata“. L’influencer si deciderà a uscire allo scoperto con l’imprenditore? Al momento sulla questione tutto tace, e Soleil non sembra intenzionata a confermare le voci in circolazione.

