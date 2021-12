Non è un dejà vù ma quasi ci siamo, un anno fa proprio verso questo periodo i concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello VIP venivano a sapere del prolungamento del programma fino ai primi di marzo. Anche quest’anno si è ripetuta la stessa scena, ma con altri volti e nomi. Ad oggi sono passati 3 giorni dall’annuncio fatto da Alfonso Signorini: Il GF VIP si concludere il 14 marzo 2022.

Chi dei vipponi rimarrà nella casa e stringerà i denti? Chi metterà al primo posto l’obiettivo di vincere questa edizione e chi, invece, getterà la spugna? Alex Belli sembra aver deciso di mollare (proprio mentre la sua Delia sta per diventare una nuova concorrente) ma non è l’unico a pensare di lasciare.

Manila Nazzaro sarebbe sul punto di mollare, questo è ciò che trapela da uno sfogo avvenuto con i suoi amici della casa, tra cui Aldo Montano. Queste le parole di Manila:

Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare.

Va detto che Manila avrebbe ricevuto anche una telefonata da parte della famiglia. Telefonata in cui avrebbe ricevuto delle notizie che potrebbero condizionare la sua risposta: “Ha ricevuto una telefonata un po’ particolare – lascia intendere Aldo Montano durante una conversazione – adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire…“. Non è dato sapere a cosa sarebbe legata la particolarità di questa chiamata.

Un altro elemento che si aggiunge alla complicato momento di Manila Nazzaro è quanto detto dalla showgirl a Soleil Sorge: