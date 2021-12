Probabilmente ci sarà tanto lavoro da fare per Alex Belli e Delia Duran, ma una notizia che può avere un certo peso c’è: i due continuano a vedersi e stare insieme anche dopo il duro confronto, l’ultimo avvenuto lunedì nella casa del Grande Fratello VIP. Alex è stato squalificato in seguito all’infrazione delle regole e all’annullamento delle distanze da Delia. Ora però cosa sta succedendo? Qual è la situazione dopo l’addio alla casa?

In attesa di capire i risvolti nella puntata di domani, venerdì 17 dicembre, arrivano due segnalazioni. Le ha raccolte l’influencer Deianira Marzano. Nella prima Alex e Delia sono stati intercettati alla stazione Termini di Roma (probabilmente per partire alla volta di Milano) in piena lite. Nella seconda segnalazione invece un utente avrebbe assistito personalmente ad un’accesa discussione fra i due, con una Delia furente contro Alex tanto che lei gli avrebbe scagliato contro una valigia.

Tutt’altra situazione racconta Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Un rapporto decisamente più sereno e meno litigioso. Lo testimonia addirittura con delle immagini:

In più ha aggiunto:

Comunque non credo che Belli farà di peggio. Perché Alex per la prima volta è diventato famoso in Italia. Dopo tanti anni ce l’ha fatta. Ha appagato il suo senso primario. E non è l’amore verso la donna, ma l’amore per Alex Belli. Ora non avrà più bisogno di fare queste robe qui per la fama, perché ha raggiunto la popolarità.