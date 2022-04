Ivano Michetti ha espresso la sua preoccupazione per il fratello Silvano, che all’Isola dei Famosi non sarebbe ancora mai apparso.

Ivano Michetti de I Cugini di Campagna ha espresso la sua preoccupazione nei confronti del fratello Silvano che, a quanto pare, pur essendo approdato in Honduras insieme agli altri naufraghi, non ha mai fatto il suo ingresso ufficiale all’Isola dei Famosi e inoltre lui da giorni non avrebbe sue notizie.

“Cosa è successo? E’ successo che io è da un mese che non riesco a parlare con mio fratello Silvano. Che ne so dove sta, è questa la cosa grave!” ha dichiarato Ivano a Striscia la Notizia, e ancora: “Voi non sapete la problematica dei gemelli […] è la prima volta che io mi sento strano, mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì e non so che fine ha fatto. Se sta male, se sta bene.. A me basta che mi dica che sta bene. Se puoi telefonami, ti prego, telefonami, ruba il telefono, fatti sentire. E’ non sapere dove c*** sta, è quello che mi fa rabbia, capito?”.

Ilary Blasi

Ivano Michetti preoccupato per suo fratello Silvano

Da giorni Ivano Michetti non avrebbe notizie di suo fratello Silvano che, una volta partito per l’Honduras, è stato costretto a rinunciare al cellulare così come gli altri naufraghi. Al momento Ilary Blasi non ha rotto il silenzio sulle sue condizioni e in tanti tra i fan di Silvano sono impazienti di avere sue notizie.

I parenti e gli amici del musicista si tranquillizzeranno quando finalmente lui farà il suo ingresso al reality show? Al momento gli ultimi due concorrenti ad essere approdati sull’Isola sono stati Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo.

