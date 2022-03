Guendalina Tavassi sta per sbarcare all’Isola dei Famosi e sui social ha replicato contro chi l’ha accusata di aver abbandonato i suoi figli.

Guendalina Tavassi sta vivendo un momento delicato a causa della sua separazione da Umberto D’Aponte e in molti hanno colto l’occasione per criticare la showgirl affermando che, nonostante questo, avrebbe deciso di partecipare all’isola dei Famosi “abbandonando i suoi figli”. Sulla questione Guendalina ha replicato via social: “Quando una persona mi dice: ‘Vai a lavorare e pensa ai tuoi figli’, penso che sia idiota. Questo è il mio lavoro. E questo lavoro può portarti per un periodo lontano. Ma tutto il resto del tempo io sto 24 ore con loro”.

Guendalina Tavassi contro gli haters

Guendalina Tavassi sarà una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e sui social c’è chi l’ha presa di mira per aver deciso di partecipare al programma nonostante i suoi figli, al momento, non vedano neanche il padre Umberto D’Aponte (che sarebbe finito in carcere per questioni legate alla separazione da Guendalina).

L’influencer ha replicato via social e ha chiarito che i suoi figli saranno in mani sicure anche durante la sua assenza: “Essendo solo io cerco di fare tutto per i miei figli, ma avendo la fortuna di avere dei genitori giovani, coi nonni ora staranno benissimo, hanno anche degli zii giovanissimi, saranno coccolatissimi”, ha specificato.

