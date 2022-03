In vista della finale del GF Vip gli equilibri sembrano essere tesi tra le sorelle Lulù e Jessica Selassié.

Nelle ultime ore al GF Vip 6 Lulù Selassié e sua sorella Jessica hanno avuto un’accesa lite. La fidanzata di Manuel Bortuzzo si è sfogata contro la sorella, che l’aveva rimproverata per aver sporcato la cucina mentre era intenta a preparare un dolce.

“Si può pulire oddio smettila. Puliamo alla fine e basta! Basta ti prego basta. Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola. Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”, ha replicato la fidanzata di Bortuzzo.

Lulù Selassié contro Jessica Selassié

La convivenza può essere difficile, specialmente tra sorelle: lo sanno bene Lulù e Jessica Selassié che, durante le ultime settimane, se ne sono dette di tutti i colori durante la loro partecipazione al GF Vip. Nelle ultime ore la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è scagliata contro la sorella, che a sua volta ha replicato: “Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia non vedo l’ora“.

Le cose tra le due andranno meglio quando finalmente potranno lasciare il programma?

