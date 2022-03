Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo.

Interrogata dai fan dei social in merito alla partecipazione di Francesco Chiofalo a La Pupa e Il Secchione, Antonella Fiordelisi non ha mancato di scagliarsi contro l’ex fidanzato, che ha accusato di aver detto fandonie sul conto di suo padre. “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse”, ha tuonato la Fiordelisi rivolgendosi allo stesso Chiofalo.

Antonella Fiordelisi contro Francesco Chiofalo

Non corre buon sangue tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. La storia tra i due non è naufragata nel migliore dei modi e, attraverso i social, l’influencer è tornata a tuonare contro l’ex fidanzato, che sarà uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione (al via dal 15 marzo). In particolare Antonella Fiordelisi ha fatto riferimento a un episodio in cui Chiofalo se l’era presa con suo padre, e attraverso i social aveva detto: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”.

Antonella ha anche scagliato una frecciatina contro l’ex fidanzato affermando che sarebbe perfetto nel ruolo di “pupo” per il format tv La Pupa e il Secchione, perché sarebbe ossessionato dal suo aspetto fisico. Chiofalo replicherà alle frecciatine della sua ex fidanzata?

