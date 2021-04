Facevano coppia fissa dal 2019, tra alti e bassi, ma ora, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, si sono lasciati definitivamente.

L’ex partecipante di Temptation Island ha ufficializzato la fine della storia d’amore con la schermitrice con un lungo post condiviso attraverso Instagram Stories.

Recentemente, la Fiordelisi, sempre attraverso i social, aveva condiviso una stories che lasciava pochi dubbi a riguardo (“Ragazzi, certe cose si capiscono e basta”).

Come scritto in apertura, Francesco Chiofalo ha ufficializzato la rottura, svelandone anche il motivo (post pubblicato dal sito Isa e Chia):

Penso che sia arrivato il momento di fare chiarezza. Mi dispiace tanto dirlo però io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi, è una cosa definitiva. Le nostre strade si sono divise. Ci siamo lasciati non per un motivo in particolare. Diciamo che, a tutti e due, è finito l’amore. Ha spinto più lei per lasciarsi, dico la verità. Io, magari, non avrei avuto la forza di farlo. Quando lei me l’ha detto, non ho fatto particolare resistenza. Anzi, non l’ho fatta proprio.