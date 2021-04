L’Isola dei Famosi 15, Gilles Rocca: “Non c’è integrità mentale” La reazione di Ilary Blasi (video)

Gilles Rocca, durante la dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, si è rifiutato di sostenere la prova ricompensa baciando, in apnea, la compagna di squadra, Francesca Lodo.

La decisione ha gettato nello sconforto la sua partner di gioco che, in Palapa, è scoppiata a piangere per non aver potuto assaggiare un buon piatto di spaghetti all’amatriciana (Qui, il video):

Lodo: “Non ce l’ho con Gilles. Lo capisco e capisco che avere una donna a casa che ti guarda mentre baci un’altra, può suscitare una reazione così. E’ un gioco. Non ho mai detto un caxxo ma vedere quel piatto di pasta e non posso mangiarlo… Mi rode il cxxo. Una volta che ho fame, scusatemi”.

Rocca: “E’ un problema mio non di Miriam, Ilary. E’ tutto artefatto. I giorni ti sembrano strani. Io faccio l’attore. Ho baciato tantissime donne per mestiere, ho fatto tantissimi film con scene di sesso abbastanza importanti. Qui non c’è l’integrità mentale. Io sono fragile. Venite qui, provateci un attimo e capiterete. Non sono integro in questo momento. Ho dei deficit. Devo stare male? Questa sera darò la mia parte di riso a Francesca”.

Blasi: “Dovevi fare una prova, dare un bacio in apnea. Mica scalare una montagna. Non capisco a quale stabilità mentale ti stai riferendo. Non ha senso quello dici”.