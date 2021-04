L’Isola deI Famosi 15, la sorpresa di Asia Argento a Vera Gemma (video)

Asia Argento, nel corso della dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, è accorsa in studio per fare una sorpresa all’amica di sempre, Vera Gemma, in nomination contro Fariba Tehrani (Qui, il video).

L’attrice ha ricordato che, prima dello sbarco in Honduras di quella che considera, a tutti gli effetti, sua sorella, ha contattato, sui social, Gilles Rocca, chiedendogli di proteggerla durante l’avventura come naufraghi de L’Isola dei Famosi 15:

Argento: Mi sto commuovendo. Vera sei la numero 1. Ti amo, ti voglio ricordare chi sei. Io e te ci conosciamo da quando siamo ragazzine. Tu sei Vera. Hai passato degli ostacoli nella vita, che questo è un gioco da ragazzi. Il fatto di essere stata esclusa da tante persone, lo hai già vissuto. Non ti far mettere in un angolo da questi quattro scappati di casa. Tu sei Wonder Woman. Sei così forte ma anche fragilissima. So quanto si può soffrire. Io non so come tu fai a stare con quella gabbia di lupi, cattivissimi. Quel Gilles è tremendo, è una Iena. Tu devi andare avanti qualsiasi cosa succeda. Sei una donna tutta d’un pezzo, una persona che non scende a compromessi con quelle persone che fanno giochetti. Sei pulita. Tu sei vera. Ricordati chi sei.

Gemma: “Sei nel mio cuore. Io combatto perché tu sia fiera di me. Ti voglio bene come una sorella. Ti amo, il bene è poco. Abbiamo diviso tutto nella vita, gioie e dolori. Grazie di essere in studio per me”.