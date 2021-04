L’Isola dei Famosi 15, la lettera di Jeda a Vera Gemma (video)

Dopo essere stata eliminata definitivamente da ‘L’Isola dei Famosi 15’, Vera Gemma ha ricevuto una lettera d’amore da parte del fidanzato Jeda che, in queste settimane, ha sostenuto la compagna, dentro e fuori dagli studi di Cologno Monzese (Qui, il video):

Jeda: “Sei arrivata alla fine di questo incredibile percorso, hai dimostrato quanto vali come donna. Che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma. Sei molto di più. Sei una donna affascinante. Hai personalità da vendere. Sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare. Io sono fortunata ad aver trovato compagna come te. Le persone, al di fuori, sono sempre pronti a giudicare. Vedono un ragazzo che sta con una donna più grande. E fanno allusioni su ogni cosa. Ma l’età non conta quando il cuore comanda. Io e te sappiamo quello che abbiamo passato assieme. I nostri momenti di alti e bassi. Gli altri non potranno mai capire perché noi non siamo gli altri. Ti auguro tutto l’amore di questo mondo come ho sempre cercato di darti io. Non vedo l’ora di abbracciarit. Non cambiare mai. Sii sempre unica e irripetibile. Vera di nome e di fatto. I love you”.

Non si è fatta attendere la reazione emozionata dell’attrice:

Gemma: “E’ sincero, parla con il cuore. E’ profondo, è una perla. Sono felice che sia al mio fianco. Anche mio figlio Maximus lo adora. Sono una donna fortunata ad averlo vicino a me”.