L’Isola dei Famosi 15, Awed si commuove per la lettera della mamma (video)

Awed, nel corso della dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ricevuto una lettera a sorpresa dell’amatissima mamma (Qui, il video):

Mamma: “Sicuramente nonna direbbe che ti vede ‘sciupato’ e non possiamo darle torto. Penso che quando tornerai ci vorrà ben altro che la parmigiana di melenzane o il casatiello di mamma per rimetterti in forma. Lo sai quanto io e tuo padre ti ammiriamo. Hai sempre creduto in te stesso, nei tuoi sogni. Ci hai creduto anche più di noi. E piano piano ti stai costruendo il tuo futuro con una forza e una determinazione che ci rende orgogliosi di te. Tante volte, come mamma, mi sono dispiaciuta per non aver potuto sostenere le tue ambizioni. Sei partito dalla tua stanzetta, solo con un cellulare e tanta voglia di fare, di metterti in discussione ma soprattutto di strappare un sorriso. A noi ne hai regalati tantissimi riempendoci il cuore. Fai vedere a tutti chi sei. Regala la tua allegria. E’ quello che ti rende speciale, tesoro mio. Io sono sempre e sarò sempre dalla tua parte. La tua mamma”.

La reazione dello youtuber

Il giovane youtuber napoletano si è commosso per l’incoraggiamento dei genitori che non l’hanno mai abbandonato in tutte le fasi della sua ascesa sul web:

Awed: “Grazie di cuore. Io mi sono buttato a capofitto in un mondo che, ai tempi, nessuno capiva. Anzi ringrazio loro perché mi hanno dato una fiducia immensa. A 19 anni mi hanno fatto andar via di casa per inseguire un sogno che nemmeno loro capivo. Immagino quanto sia difficile per una mamma… Ho capito l’importanza del tempo che ho dedicato a persone sbagliate e non alla mia famiglia, che è la cosa più importante al mondo. Mi mancano tantissimo”.