L’Isola dei Famosi 15, Daniela Martani contro Francesca Lodo e Gilles Rocca: “Vergognosi” (video)

Le nomination palesi di Gilles Rocca e Francesca Lodo, nei confronti di Miryea Stabile, nel corso della dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in studio, ha suscitato la reazione contrariata di Daniela Martani, eliminata, qualche settimana fa, dal gioco:

Lodo: “Ci sarebbe da nominare Gilles per non avermi fatto mangiare quel piatto di pasta. Però, l’altra volta, Miryea l’ho salvata. In realtà, con lei, non ho avuto screzi. Con loro mi sono aperta tantissima, sanno tanto della mia vita. Solo per questo motivo, la volta. Gilles, alla prossima, ti nomino”.

Martani: “Francesca è una falsa. Non ha nominato Gilles perché non ha le palle di votare Gilles. Ha una paura fottuta di Gilles. E’ una cosa vergognosa per come tratta le donne, per come tratta le persone. Il modo in cui si rivolge alle persone… doveva già stare fuori. Se lui è squilibrato di testa, l’ha detto lui, esci. Hai stufato. Il tuo atteggiamento è vergognoso. Francesca tu ti devi vergognare. Ce l’hai con le donne. La verità è questa. Non hai le palle di votare Gilles. Hai una paura fottuta di uscire e di essere nominata. Siete un clan… Siete vergognosi”.

Lodo: “Ma te stai fuori di testa”.

In nomination, questa sera, sono finiti Ubaldo Lanzo (per volere del leader dei Primitivi, Andrea Cerioli), Miryea Stabile, Roberto Ciufoli (per decisione del leader degli arrivisti, Matteo Diamante), Manuela Ferrera. Chi si salverà? Ai telespettatori l’ardua sentenza…