L’Isola dei Famosi 15, la sorpresa di Giulia Salemi a Fariba Tehrani (video)

Fariba Tehrani, a rischio eliminazione perché al televoto con Vera Gemma, ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Giulia Salemi, presente in studio durante la dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’.

Ecco le parole dell’ex gieffina alla mamma (Qui, il video):

Fariba: “Vita mia… Sto bene. La mamma è forte”.

Salemi: “Sono tanto orgogliosa di te, di tutto quello che rappresenti su quell’Isola. Sei l’esempio di tutte le donne che non si piegano per convenienza, ma lottano, a testa alta, per i propri principi. Stai dando un bellissimo messaggio. Purtroppo vedo tutta la tua sofferenza fisica ma soprattutto psicologica che stai subendo, lo vede tutta l’Italia. Sai che hai un carattere impegnativo. Io so che tu lotti per le tue certezze. Capisco alcune nomination, accettale. ma non permettere a nessuno di mancarti di rispetto, di negare la tua dignità con con gesti e parole. Sei una forza della natura. Hai sofferto tanto nella tua vita, hai un cuore d’oro. Alcune persone lasciala perdere, siete due mondi troppo diversi. Con altri ricostruisci dei rapporti… con Awed, Francesca, Andrea, trattali come se fossero tuoi figli. Chi ha voglia di conoscerti, fatti conoscere per quella che sei… a testa alta. Stai facendo una cosa immensa per le donne della tua età. Ti voglio forte”.

La naufraga persiana è riuscita a proseguire il proprio percorso in Honduras battendo con il 43% dei voti a sfavore la figlia di Giuliano Gemma.