L’Isola dei Famosi 15, Akash Kumar replica a Matteo Diamante dopo la diretta (video)

Matteo Diamante, durante la dodicesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Akash Kumar, primo eliminato, presente, in studio, nel parterre degli ex naufraghi:

In riferimento ad Akash che, prima, mi ha chiamato quel ragazzo, vorrei ricordargli che ci conosciamo molto bene. Mi hai chiesto di pubblicare una tua foto sui social prima che entrassi qua.

Il modello, subito dopo l’ultima diretta, sui propri social, ha pubblicato le chat private con tutti i messaggi scambiati con l’ex concorrente de ‘La Pupa e Il Secchione’ prima dello sbarco in Honduras. E replicato alle sue affermazioni:

Akash Kumar risponde a Matteo Diamante al termine della puntata de L’Isola dei Famosi. #Isola pic.twitter.com/kuIPQSrmBB — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 26, 2021

Non ho bisogno di un Diamante per avere una foto sul suo profilo per avere quei quattro follower, non me ne frega un caxxo. I modelli sono i modelli, gli influencer fanno gli influencer.Ma la mia domanda è: se non ci fossero i social, tutti sti influencer… Che caxxo di lavoro fanno nella vita? Io almeno il modellino lo faccio da quando ho sei anni. Povero! Ci sono anche gli autori che stanno per ridere qua…

Matteo Diamante de L’Isola dei Famosi 15, chi è

Matteo, 32 anni, è noto al pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi. È stato tra i concorrenti di Ex On The Beach e ha vestito i panni del pupo ne La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. Matteo gode di una certa popolarità sui social, dove realizza video e contenuti divertenti a tema fitness.