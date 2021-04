Secondo il portale Dagospia, Diletta Leotta e Ryan Friedkin sarebbero stati avvistati presso l’Hotel De Charme di Roma.

Diletta Leotta, 29 anni, è una conduttrice sportiva approdata sulla piattaforma di streaming Dazn dopo anni di militanza su Sky. Dall’anno prossimo la piattaforma transalpina trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A. Ryan Friedkin, invece, 31 anni, è il vicepresidente della squadra di calcio della Roma. Sull’eventuale neocoppia tuttavia al momento vige ancora il massimo riserbo.

La notizia sta lasciando alquanto di stucco i lettori di cronache rosa. Diletta Leotta sarebbe ancora legata all’attore turco di soap opera (Daydreamer, Mr. Wong- Lezioni d’amore, tutte trasmesse su Canale 5) Can Yaman, ma tra i due sarebbe subentrata una forte crisi.

Stando a quanto ha detto Santo Pirrotta all’interno del programma Ogni mattina in onda su Tv8, l’attore aveva proposto alla bella conduttrice di seguirlo in Turchia per le riprese, ma la fidanzata si sarebbe rifiutata. Da qui la maretta, con la ragazza che era apparsa sui social senza l’anello di fidanzamento al dito, un Tiffany del valore di 40mila euro. Il turco inoltre sarebbe molto geloso nei confronti della giornalista.

Ma non è tutto: l’attore si sarebbe recato in Sicilia per conoscere i genitori e gli amici di Diletta Leotta. Il rifiuto da parte di lei di seguirlo nell’ex Anatolia lo avrebbe fatto innervosire non poco.

Per la coppia si parlava anche di nozze, ma la verità è che la loro storia aveva fatto arricciare il naso a molti. In tanti infatti avevano messo in dubbio l’autenticità della loro relazione. Addirittura il direttore di Chi Alfonso Signorini ha dichiarato ieri in un’intervista al Fatto Quotidiano che nemmeno lui ci crede fino in fondo.

Nei prossimi giorni dunque avremo o meno la conferma sulla coppia formata da Diletta Leotta – Ryan Friedkin.

Foto: account Instagram Diletta Leotta