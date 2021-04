Gossip: tutte le notizie del 27 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 27 aprile 2021

Pierpaolo Pretelli, in una lunga intervista al settimanale ‘Mio’, frena sulla imminente convivenza con Giulia Salemi, a poche settimana dall’uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Lory Del Santo, ospite di ‘Un giorno da pecora’, ha svelato, per la prima volta, il tradimento di Eric Clapton con una super top model, ovvero Naomi Campbell:

Una volta dovevo andare ad un concerto di Eric a Londra ma lui non voleva. Così mi feci invitare un’altra persona, amica di Elton John, che suonava con Clapton, e andai a vedere il live con un altro pass. Quando arrivai nel locale vidi Naomi Campbell che usciva dal suo camerino: ci rimasi molto male. Per fortuna so che la cosa è durata una sola volta e che a lei non è piaciuto.