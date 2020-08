Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in crisi (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

Antonella Fiordelisi, attraverso un video su Instagram, conferma la crisi con Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, confermando le voci di una crisi in corso con Francesco Chiofalo:

Ecco le parole a caldo della schermitrice salernitana:

"Francesco da stamattina è qua. Stiamo parlando, stiamo capendo cosa fare. Siamo un po' in crisi. E' un periodo particolare e mi trovo a lottare con la mia famiglia che non accetta questa cosa e che non vuole che io stia con lui. Quindi devo capire che cosa fare perché io tengo tanto a lui ma, ovviamente, anche alla mia famiglia".

Quale sarà la decisione finale?