Lorella Boccia aspetta un bambino: l’annuncio sui social

È un periodo d’oro per Lorella Boccia, conduttrice e ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi. In attesa di partire con il suo nuovo programma, Venus Club, infatti, Lorella Boccia ha comunicato una bellissima notizia tramite i social.

La conduttrice 29enne e il marito, Niccolò Presta, agente televisivo e imprenditore, figlio di Lucio Presta, sono in attesa del loro primo figlio.

Lorella Boccia ha pubblicato una foto nella quale possiamo vederla con un’ecografia in mano, con Niccolò Presta, sullo sfondo, che salta dalla gioia. Di seguito, trovate il post della conduttrice:

Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te.

E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre

Respiriamo insieme una nuova vita

Ti amo