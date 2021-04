Gossip: tutte le notizie del 26 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 26 aprile 2021

Manuela Arcuri, intervistata da ‘Tv Mia’, ha confermato che, tra i progetti professionali, non rientra sicuramente la partecipazione ad un reality:

In un reality, sia chiaro, anche se me lo hanno chiesto non mi vedrete mai. […] Ho realizzato altri progetti, ad esempio ho lavorato ad un docufilm I luoghi della speranza, in onda su Amazon Prime. È il mio primo ruolo di spessore e mi ha fatto crescere, è stato doloroso e mi ha fatto piangere. È stato un ritorno sul set di grande impatto.

Tina Cipollari, in una lunga intervista, rilasciata, questa settimana, al magazine ‘Mio’, ha rivelato che prenderebbe parte nuovamente a ‘Pechino Express’ in qualità di concorrente:

Elisabetta Gregoraci, ospite di ‘Domenica In’, ha svelato, per la prima volta, i retroscena inediti del matrimonio con Flavio Briatore:

È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. La gente non capisce, ma non mi interessa. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose. Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l’ho sposato perché sta bene economicamente, ancora oggi lo dicono, che due paxxe. All’inizio ci soffrivo, poi mi sono detta: 13 anni insieme, un figlio, non devo più dimostrare niente a nessuno. Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati