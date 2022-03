Manila Nazzaro ha risposto ai fan che le hanno chiesto come mai non avesse ringraziato Soleil Sorge dopo la sua esperienza al GF Vip.

L’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge non è finita nel migliore dei modi e dopo l’addio dell’ex Miss al GF Vip in tanti hanno notato che lei abbia mancato di includere nei suoi ringraziamenti l’ex amica Soleil Sorge. Interrogata a tal proposito dai fan, Manila ha dichiarato via social: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione“.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro non ringrazia Soleil Sorge: i motivi

Al termine della sua avventura al GF Vip, Manila Nazzaro ha ringraziato tutti coloro che hanno reso speciale la sua partecipazione allo show: “Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulù. Ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!“, ha dichiarato al termine della sua avventura, evitando accuratamente di nominare Soleil (con cui ha vissuto alti e bassi all’interno della Casa). I suoi fan non hanno mancato di farglielo notare, e Manila ha specificato di aver capito di “non poter piacere a tutti”.

Negli ultimi mesi al GF Vip la showgirl ha legato in particolar modo Delia Duran, che ha nascosto una lettera nelle sue valigie per salutarla dopo il suo addio al GF Vip.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG