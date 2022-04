Nicolas Vaporidis ha chiesto ufficialmente scusa a Vladimir Luxuria per le sue parole offensive all’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima diretta all’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis si è più volte rivolto all’opinionista Vladimir Luxuria usando pronomi maschili. La vicenda ovviamente non aveva mancato di offendere Luxuria, che aveva chiesto rispetto da parte dell’attore. A seguire Vaporidis ha deciso di scusarsi pubblicamente per il suo comportamento:

“Mi voglio scusare se ti ho mancato di rispetto. Non era mia intenzione. Credo tu sia una delle massime esponenti dell’identità di genere. Ti chiedo veramente scusa”, ha dichiarato il naufrago del reality show.

Nicolas Vaporidis: le scuse a Vladimir Luxuria

Nicolas Vaporidis si è scusato con Vladimir Luxuria dopo lo scivolone offensivo da lui commesso durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, dove si era rivolto all’opinionista parlando al maschile. Luxuria ha accettato le scuse dell’attore e gli ha proposto di “passare oltre”: “Accetto le tue scuse e voltiamo pagina”, ha detto l’opinionista, che nell’ultima diretta aveva invocato rispetto da parte di Vaporidis.

La vicenda ovviamente non ha mancato di sollevare un polverone ai danni dell’attore e in tanti hanno preteso che chiedesse scusa all’opinionista del reality show e a tutti gli esponenti della comunità LGBT per il suo comportamento.

