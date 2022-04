Patrizia Bonetti ha dovuto rinunciare all’Isola dei Famosi a causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco.

La partecipazione di Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi 2022 è durata meno di un batter di ciglia e, a quanto pare, la showgirl è già rientrata in Italia a causa delle ustioni da lei riportate durante la prova del fuoco. Durante l’ultima diretta del reality show la conduttrice Ilary Blasi ha dichiarato che “dovrà sottoporsi a delle cure” ma al momento la Bonetti non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Patrizia Bonetti: le ustioni

Come Elisa Isoardi (che aveva dovuto ritirarsi per un incidente accaduto proprio durante la prova del fuoco) anche Patrizia Bonetti ha dovuto lasciare anticipatamente l’Isola dei Famosi a seguito delle ustioni da lei riportate dopo la prova del fuoco.

Al momento la showgirl non ha rotto il silenzio né sono trapelate informazioni riguardanti il suo stato di salute, ma Ilary Blasi ha fatto sapere che dovrà sottoporsi a delle cure e che l’aspetterebbe al più presto allo studio del programma. I fan intanto sono in attesa di saperne di più e sui social in tanti hanno chiesto alla Bonetti di rimettersi in forma al più presto.

