All’Isola dei Famosi Lory Del Santo ha fatto alcune confessioni piccanti sulla sua vita intima con Marco Cucolo.

Tra Lory Del Santo e Marco Cucolo la differenza d’età non ha mai rappresentato un problema ed è stata la stessa attrice a svelare dei particolari piccanti in merito alla sua vita sotto le lenzuola con il giovane fidanzato all’Isola dei Famosi. Confidandosi con Ilona Staller la Del Santo ha detto:

“Io e Marco abbiamo una grande alchimia ogni volta è come la prima volta, ma non succede ogni giorno”, e ancora: “Ora non è che le contiamo quante volte.. Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Comunque Marco è molto ‘secsone’ non è affatto timido e ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: la confessione su Marco Cucolo

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono molto affiatati e la stessa attrice ha svelato alcuni retroscena intimi sulla loro vita insieme.

La coppia è legata ormai da circa 10 anni (ossia da quando Marco Cucolo ne aveva poco più di 20) e a quanto pare i due avrebbero una “perfetta alchimia”. Confidandosi con l’amica Ilona Staller, Lory Del Santo ha però rivelato che lei e Cucolo non avrebbero avuto rapporti intimi all’Isola dei Famosi e inoltre, prima di approdare al programma, aveva anche rivelato di non essere affatto gelosa del suo giovane compagno.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG