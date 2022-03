In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi col fidanzato Marco Cucolo, Lory Del Santo si è lasciata andare ad alcune piccanti confessioni.

Lory Del Santo parteciperà all’Isola dei Famosi 2022 insieme al compagno Marco Cucolo e alle pagine di Novella 2000 l’attrice si è lasciata andare ad alcune confessioni bollenti sulla loro vita sotto le lenzuola. “Lui è molto attivo e seducente. Da questo lato, mi conquista sempre. Fa le mosse giuste”, ha dichiarato, e ancora: “Beh, non vorrei dare un numero. A volte sono distratta. Ma lui è vigile e attento (…) tutte quelle classiche e riconosciute dal manuale della normalità”.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: la confessione bollente

Lory Del Santo ha svelato alcuni dettagli bollenti sulla sua vita sotto le lenzuola in compagnia di Marco Cucolo, il fidanzato di 30 anni più giovane di lei. Ora che i due si accingono a partecipare all’Isola dei Famosi, l’attrice ha svelato anche che non sarebbe gelosa del fidanzato e che, se lui provasse interesse verso una donna più giovane, lei lo lascerebbe andare: “Gli ho anche detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima d tutto”, ha confessato.

L’attrice e Marco Cucolo, a quanto pare, sarebbero contrari alle nozze: “E’ un’istituzione obsoleta: in realtà solo una festa da fare con gli amici, nella speranza di avere regali. Infatti ormai è consuetudine prendere accordi prematrimoniali. Penso che questa sia la giusta soluzione: fare contratti economici per la tutela personale e dei figli e poi fare una grande festa”.

