Chiara Ferragni e Fedez hanno attraverso un periodo di crisi? Sulla vicenda sono emersi nuovi, scottanti, retroscena.

A Gennaio 2022 Chiara Ferragni e Fedez sono stati travolti da indiscrezioni riguardanti una loro presunta crisi ma oggi i due sembrano aver trovato la loro solita armonia e alla Milano Fashion Week si sono mostrati uniti e sorridenti. Secondo il settimanale Oggi a causa la presunta crisi tra i due sarebbe stata la gelosia di Fedez, infastidito tra la vicinanza tra sua moglie e un misterioso rampollo di una nota casa di moda (che si sarebbe separato recentemente).

Fedez e Chiara Ferragni: le voci di una crisi

Chiara Ferragni e Fedez avrebbero attraversato un breve periodo di crisi ma oggi l’allarme sembra essere rientrato e sui social i due sono tornati a mostrarsi insieme, uniti come in passato. Nella serie The Ferragnez i due hanno lasciato intravedere alcuni dei loro problemi di coppia e i due hanno svelato di voler affrontare la terapia proprio per riuscire a comprendersi meglio.

Nel 2021 la coppia ha avuto una bambina, Vittoria, che il 23 marzo compirà il suo primo anno. Nell’autunno 2022 inoltre la coppia traslocherà inoltre in una nuova casa che avrebbero fatto predisporre con tutti i comfort (e che si trova sempre nel quartiere di CityLife a Milano). In tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere se ci saranno presto novità per i due in futuro.

