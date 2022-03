Sophie Codegoni si è detta incredula per la censura subita sui social a causa di una sua foto bollente con il fidanzato, Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo la loro prima vacanza di coppia dopo la fine del GF Vip 6 e sui social hanno condiviso con i fan alcuni scatti insieme che però gli sono costati la censura da parte di Instagram. Nelle foto i due sono entrambi senza vestiti e Basciano ha le mani sul seno dell’influencer. “Io scioccata!”, ha scritto Sophie nelle sue stories lasciando intendere di essere incredula per la censura al suo scatto.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la foto censurata

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo il loro sogno d’amore: dopo aver annunciato la convivenza i due sono partiti per Istanbul, dove trascorreranno alcuni giorni di vacanza. Sui social Sophie ha postato alcuni scatti bollenti in compagnia del fidanzato, ma alcuni di questi le sono costati la censura da parte di Instagram.

L’influencer ha commentato l’episodio, ma a quanto pare non sembra avergli dato molto peso: del resto lei e Basciano sono già felici di poter trascorrere il loro tempo insieme stando lontani dalle telecamere del GF Vip. I due andranno presto a convivere a Milano, in un appartamento acquistato per Sophie da parte di sua madre.

