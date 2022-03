Reduci dall’esperienza al GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno svelato quali sarebbero i loro progetti per il futuro.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero pronti per andare a vivere insieme e, una volta lasciata la casa del GF Vip, i due si sono confessati a Chi, tra progetti imminenti e futuri:

“Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale”, ha confessato Sophie, mentre il fidanzato le ha fatto eco affermando: “È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la convivenza

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono pronti ad affrontare insieme la convivenza e al settimanale di Alfonso Signorini i due hanno confermato di voler continuare a progettare una vita insieme e perché no, anche l’arrivo di un bebè: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo”, ha ammesso Sophie Codegoni, che oggi accanto a Basciano sembra aver trovato la serenità.

I due, nonostante le frecciatine di Fabrizio Corona, sembrano intenzionati a vivere seriamente la loro relazione e al settimanale di Signorini lo stesso Basciano ha anche affidato la sua replica contro l’ex Re dei paparazzi. “Ero infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie. Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi”, ha ammesso l’ex gieffino, vittima delle critiche di Corona.

