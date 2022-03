Senza dubbio Flavia Vento è la “regina dei ritiri” nei reality show e in tanti si chiedono se a La Pupa e il Secchione durerà.

Flavia Vento è durata appena 6 giorni a La Fattoria, 2 settimane a L’Isola dei Famosi, 7 giorni a L’Isola dei Famosi All Star e 24 ore al GF Vip. In tanti si chiedono quindi se la showgirl riuscirà a resistere all’interno de La Pupa e il Secchione visto che, in passato, lei stessa ha ammesso di essere “pentita” di aver lasciato gli altri reality show a cui aveva preso parte.

Flavia Vento

Flavia Vento a La Pupa e il Secchione

Sui social sono partite le scommesse per sapere quanto durerà Flavia Vento come concorrente de La Pupa e il Secchione. Lei stessa aveva confessato a Live – Non è la D’Urso di essere pentita dei suoi “ritiri anticipati” dai reality show.

“Certo, mi sono tanto pentita di essermi ritirata da praticamente tutti i reality ai quali ho partecipato negli anni. Probabilmente non ho un carattere abbastanza determinato e forte. Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos“, aveva dichiarato la showgirl dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Riuscirà a resistere a La Pupa e il Secchione?

