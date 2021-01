Flavia Vento: “Grande Fratello Vip? Spero di tornare in un’altra edizione”  

Flavia Vento, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, un’immagine dal confessionale del ‘Grande Fratello Vip 5’. La showgirl, infatti, ha preso parte alla quinta edizione del reality di Canale 5, partita lo scorso 14 settembre 2020. La propria permanenza nel loft di Cinecittà, però, è durata appena 24 ore. Infatti, la conduttrice ha lasciato il gioco perché non è riuscita a superare la lontananza dagli adorati cagnolini.

A distanza di mesi, sui social, l’ormai ex gieffina chiede una seconda possibilità alla produzione:

“Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita. L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un altra edizione. Baci”.

La Vento ha preso parte alla prima stagione de ‘La Fattoria’. Anche, in quel caso, la sua partecipazione è terminata con un ritiro. Stesso destino, anche, per le successive ‘comparsate’ all’Isola dei Famosi nel 2008 e 2012.

La scheda di Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5

Data di nascita: 11 maggio 1977

Città: Roma

Grande amante degli animali e dei cani, per i quali promuove in prima persona raccolte fondi, è entrata nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi come attrice di spot pubblicitari.

L’esplosione mediatica arriva nel 2000 e si deve a Libero, programma che la vede imprigionata in una teca trasparente ed è seguita poi dalla partecipazione a diversi programmi tv e reality.

Dopo tanti articoli di gossip, incentrati sulle sue storie sentimentali, Flavia ha trovato la fede e da poco ha svelato di essere casta da più di quattro anni.