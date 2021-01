Giulia De Lellis: “Carlo Beretta? La persona più buona che abbia mai incontrato” (video)  

Giulia De Lellis, poche ore fa, ha registrato una serie di Instagram Stories, per rispondere alle tante curiosità dei fan sulla sua storia d’amore con Carlo Beretta, il ragazzo che, nel cuore dei suoi followers, ha preso il posto dello storico fidanzato Andrea Damante.

La giovane influencer ha raccontato, per la prima volta, in maniera dettagliata, come è nata la loro relazione, forse, nel tentativo di mettere a tacere i pettegolezzi degli haters:

“La nostra storia è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare. Lui me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pare. Poi alla ne al cuore non si comanda. Siamo andati a fondo, abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare. Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, però non era l’amico di una vita e al cuore non si comanda. Mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza. E’ la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro. La mia storia era già finita e lui è arrivato dopo”.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, infine, ha spiegato anche perché, sui propri social, posta poche foto del compagno, perché desiderosa di proteggere la propria vita sentimentale dagli odiatori del web:

“In realtà qualcosa ho messo, anche se evito perché cerco di proteggere questa relazione. C’è chi entra nel mio profilo solo per dire cose brutte”.