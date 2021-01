Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello: “L’amicizia è fatta di fatti” (video)  

Oggi, giovedì 28 gennaio 2021, c’è stato un acceso confronto tra Giulia Salemi da una parte, e Dayane Mello e Tommaso Zorzi dall’altro. Al centro del dibattito, il concetto di amicizia tra i due influencer, la paura di finire in nomination e la motivazione dietro la scelta di spedire al televoto per la finale Andrea Zelletta al posto di Zorzi (Qui, il video):

Zorzi: “Tu hai un po’ di manie di persecuzione perché, anche con me: ‘Mi fai le battutine’. Nessuno ce l’ha con te. Ti metti sempre in condizione di vittima ma non è così. Hai fatto una scelta, punto. Non trovo linearità tra quello che mi dici in settimana e quello che fai in puntata. Se stiamo tanto amici, e poi, hai un Andrea davanti, che non è tanto amico, non trovo linearità”.

Salemi: “Tommy non ho il senso di colpa della scelta che ho fatto. L’amicizia è dimostrazione con fatti e atti. Se, io per tre settimane di fila, da quando è nata la storia con Pierpaolo, mi sono sentita provocata da frecciatine e battutine tue e sue (Dayane, ndb). L’amicizia è fatta anche di fatti per questo mi sono sentita ferita. Nell’ultimo periodo, sono mancati i fatti. Dayane è la prima che cambia opinione di settimana in settimana”.

Mello: “Lui non può sentirsi ferito dalla motivazione?! Sei preoccupata per la nomination”.

L’ex protagonista di ‘Riccanza’ ritiene che la Salemi non possa mai diventare una propria confidente:

Zorzi: “Tu sei a disposizione di Pierpaolo e poi di tutti gli altri”.