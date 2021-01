Dopo un lungo periodo di distacco, fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrerebbe tornare il sereno esattamente come lo è stato per buona parte della loro avventura all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Cosa è successo nelle ultime ore? Le Rosmello stanno tornando a far rumore nei social e furore anche nelle dinamiche che si scatenano nel gioco. Le loro fan hanno apprezzato quello che possiamo chiamare un ‘ritorno di fiamma’. Tranquilli, non c’è nessun tipo di doppio senso in questo caso, semplicemente Dayane e Rosalinda son tornate ad essere le grandi amiche che hanno dimostrato d’essere fino a poco tempo fa.

Si sono ritrovate in giardino ieri sera, occasione per parlarsi e ribadire l’affetto l’una per l’altra. Entrambe sperano che la conoscenza maturata in casa possa proseguire anche fuori dal gioco.

C’è però una frase tutta particolare pronunciata da Rosalinda: “Ti ho aspettata tutta la vita, secondo te ti lascio scappare?”. Non c’è dubbio che questa sia una frase che conferma un grande affetto, ma la domanda che arriva spontanea è: che tipo di affetto? Chiaramente il rumoreggiare di un qualcosa in più di una semplice amicizia fra le due è puntualmente tornata ad aizzare le fandom su twitter.

In più arriva l’intervento di Juliano, il fratello di Dayane che in una pagina Instagram dedicata alle Rosmello dove è stata riportato il momento in cui Rosalinda pronuncia la frase.

“Sarà mia cognata” scrive lui. Una battuta o una considerazione più seria? Gli emoticon di una faccina con la lingua fuori fa pensare ad una frase ironica. Ma sarà veramente così?

RAGA STO FOTTUTAMENTE MORENDO IL COMMENTO DI JULIANO SOTTO AL VIDEO DEL MOMENTO ROSMELLO DI IERI #ROSMELLO pic.twitter.com/IBYhBgf8G5 — amanda | DAYANE IN FINALE 46% ♡ (@voidxmello) January 28, 2021

Giusto per non farci mancare nulla, ricordiamo che Rosalinda ha incontrato il suo fidanzato Giuliano Condorelli lo scorso lunedì nel prime time del GF VIP, ma il confronto non è andato come lui si aspettava…