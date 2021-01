Nicolò Zenga è il fratello maggiore di Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo è anche figlio dell’ex portierone dell’Inter Walter e della conduttrice televisiva degli anni Ottanta Roberta Termali. Conosciamolo meglio.

Come il fratello Andrea, anche Nicolò è molto legato alla madre Roberta. Davvero problematico invece è rimasto il rapporto tra i due ex coniugi.

Nicolò è rimasto sempre lontano dal mondo dello spettacolo, almeno fino a quando il fratello non ha partecipato al reality show per celebrities con la conduzione di Alfonso Signorini. Poco conosciuto prima di quel momento, ha ritenuto opportuno difendere Andrea quando ha iniziato a parlare del difficile rapporto col padre Andrea.

Infatti il giovane Andrea ha sempre parlato di frizioni col famoso genitore, ritenendolo una figura per molti anni assente. Addirittura il giorno del matrimonio del fratello Jacopo avrebbero avuto un incontro fugace, anche se poi lo stesso sposo è entrato nella casa per smentire parzialmente la versione di Andrea. Nella storia quindi sono entrati fratellastri, ex mogli (il portiere ne ha almeno tre), insomma rami infittiti di più alberi genealogici.

Neanche Nicolò ha avuto rapporti idilliaci con Zenga. Ecco cosa ha raccontato a Live – Non è la d’Urso:

“Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenzae mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo. Mi ha detto che adesso aveva una nuova famiglia ed era giusto che pensasse solo a loro concludendo che per noi non esisteva più, addirittura domandandomi se avevo mai pensato di cambiare cognome”.

Nonostante Nicolò Zenga non sia un personaggio pubblico, il ragazzo vanta oltre 7mila follower su Instagram. Sul suo profilo social posta foto che lo ritraggono a lavoro ma anche in televisione. Di professione Andrea è vicepresidente della Imt, azienda con sede a Osimo attiva nell’industria meccanica.

Foto: account Instagram Nicolò Zenga