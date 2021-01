Jacopo Zenga: “Andrea e Nicolò? Sono miei fratelli” (video)  

Jacopo Zenga, fratello di Nicolò e Andrea (del ‘Grande Fratello Vip 5’), ospite di ‘Casa Chi’, sull’account Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato, per la prima volta, del rapporto con i due fratelli, nati da Roberta Termali:

“Con Andrea ho un buon rapporto, pur non essendo cresciuti insieme perché abbiamo due mamme diverse, non ci vediamo spesso perché io vivo a Milano. Il rapporto molto forte ce l’hanno ovviamente Andrea e Nicolò, ma io li considero miei fratelli, non fratellastri”.

Il ragazzo spera che, in famiglia, dopo un incontro chiarificatore possa ritornare il sereno:

“È difficile dimenticare 14 anni di buco… L’idea solo di non avere un rapporto per tutti quegli anni non esiste né da una parte, né dall’altra. Però mi rendo conto che è difficile”

Anche per Jacopo, con il padre Walter, i rapporti sono stati altalenati. Per il proprio bene, però, ha cercato sempre di far prevalere le ragioni del cuore per non perdere una figura di riferimento nella sua vita:

“Non ho mai detto di essere andato d’accordo per 34 anni consecutivi con mio papà. Non ho mai detto che con me non ci sono stati dei problemi. Abbiamo due caratteri che ci portano a litigare”.

Il calciatore che, nelle scorse settimane, ha fatto visita ad Andrea nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ per una speciale sorpresa, fa un pronostico per la vittoria:

“Ha la possibilità di vincere, perché si è posto bene”.