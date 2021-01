Grande Fratello Vip 5, tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi c’è un futuro di coppia fuori dalla casa?  

Ambra Lombardo, ex concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ nip condotto da Barbara d’Urso, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha commentato il presunto triangolo tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci del ‘Grande Fratello Vip 5’.

La professoressa, che, nel loft di Cinecittà ha trovato l’amore accanto a Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) ha commentato il turbine di sentimenti in cui è stato coinvolto, in questi mesi, l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’:

“Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci… Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere… Lei ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento…”

L’insegnante, inoltre, ha spiegato i motivi per cui il personal trainer si sia legato alla Salemi dopo l’uscita di scena dell’ex moglie di Flavio Briatore:

“Tra Elisabetta e Giulia non c’è confronto. La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha avuto uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e una nota influencer. Gli uomini si innamorano delle donne ma poi trovano serenità con ragazze più giovani”.

Ambra, infine, ipotizza che tra la nuova coppia di innamorati possa esserci un futuro fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Con Elisabetta non credo che ci possa essere alcuna possibilità, mentre con Giulia potrebbe accadere. Sono ragazzi giovani e belli e mi sembra che nessuno dei due abbia un caratteraccio come il mio! Io tendo a essere sempre troppo diretta, anche in amore, e questo non va affatto bene”